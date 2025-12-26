日本銀行は19日、政策金利を25ベーシスポイント引き上げ、0．75％とすることを発表した。これは1995年以来の最高水準だ。日銀は同時に、経済・物価情勢を見極めながら2026年も利上げを継続する方針を示した。この「歴史的」と見なされる政策変更は、高止まりするインフレへの対応と低迷する円相場の安定化を目的としたものだが、市場の反応は冷淡だった。利上げ当日、円の対ドル相場は引き続き下落し、下落傾向に変化は見られなか