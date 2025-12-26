中国商務部の何詠前報道官は12月25日の定例記者会見で、レアアース磁石の輸出について、「中国はコンプライアンスを遵守する貿易を積極的に促進し、その円滑化を図っている」と述べました。何報道官は記者会見で、「中米貿易合意が成立したことを踏まえ、商務部は米国向けレアアース磁石の輸出規制を緩和するのか」との質問に、「これまで繰り返し強調してきたように、中国は常に世界の産業チェーン・サプライチェーンの安全と安定