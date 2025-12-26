鍵や錠前にまつわるトラブルを解決する“鍵のスペシャリスト”鍵師。怪談師・正木信太郎さんによると、鍵師はその仕事の性質上、他の職業では決して経験することのない「何か」に遭遇することがあるそうで――。今回は、正木さんが鍵師たちから聞いた不思議な体験をまとめた怪事記『錠前怪談』から、一部を抜粋してお届けします。【書影】鍵のスペシャリストが体験した、開けてはいけなかった怖い話。正木信太郎『錠前怪談』* * *