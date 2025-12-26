お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（55）が25日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。21日に行われた「M-1グランプリ2025」で優勝したお笑いコンビ「たくろう」のネタを絶賛した。「M-1」当日は「東野・岡村の旅猿」のロケだったため途中から同番組で共演するお笑いタレント・東野幸治と一緒にテレビで視聴していたと振り返った岡村。決勝に進んだエバー