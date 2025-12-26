スピードスケートの全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考が２６日から３日間、長野市エムウェーブで行われる。＊＊＊＊男子５００メートルの本命は森重選手です。安定した速さがあり、自分の調整法やコンディションの持っていき方が確立されていて、調子もかなり上がってきています。新濱選手は今季はここまで苦しんでいますが、規格外のパワーと一発の爆発力がある。気負いすぎず、普通に滑ることができれば