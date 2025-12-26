高市早苗氏の自民党総裁就任後に終焉を迎えた自公連立政権。四半世紀におよんだこの協力関係は、どのようにして始まったのか。そしてその出発点では、どのような政治的駆け引きが行われていたのか。【写真を見る】小沢一郎を「悪魔」と言い放った人物読売新聞グループ本社代表取締役主筆を務めた故・渡辺恒雄氏へのロングインタビューを元に、NHKチーフ・プロデューサーの安井浩一郎氏が執筆した『独占告白 渡辺恒雄 平成編