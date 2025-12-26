高市早苗氏の自民党総裁就任後に終焉を迎えた自公連立政権。自民党は次なる相手として日本維新の会を選んだ。【写真を見る】“平成最大のフィクサー”と呼ばれた人物さすが貫禄たっぷり与党が提出した衆院議員定数削減法案は審議入りに至らず、議論は次の通常国会に持ち越されるなど、連立政権運営の難しさを早々に露呈している状況だが、そもそも、主義主張の違う政党同士が手を結ぶ「連立政権」の舞台裏では、いったい何が