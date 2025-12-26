自民党の鈴木宗男参議院議員がロシアに到着しました。鈴木氏は出発前に高市首相らと面会していて、ロシア訪問の目的について「日本の正しい考えを伝える」ことだと話しました。自民党・鈴木宗男参院議員：総理の考えや茂木大臣の考えを承ってきた。（ロシア側の）関係者には日本の正しい考え、認識を伝えたい。鈴木宗男議員は日本時間の25日夜、モスクワの空港に到着しました。ウクライナ侵攻後3度目の訪問で、自民党の議員として