5人組ボーイズグループWILD BLUEが、エンターテインメント界の著名人をゲストに招き、さらなる飛躍への教訓を学ぶ『WILD BLUEのわぶっていきましょう！』（ABCテレビ）。 12月21日（日）は、今年6月にデビューを果たした7人組ボーイズグループaoen（アオエン）の優樹、颯太、京助、礼央の4人をゲストに迎えた続編が放送された。 2つのグループが3つの課題で対決する「クリスマス3番