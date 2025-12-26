政府は26日の閣議で2026年度予算案を決定する予定で、高市首相は「速やかな成立を目指す」と強調しました。高市首相：年明けの国会で多くのご賛同を得られるように、誠心誠意、説明を尽くしてまいります。その上で、この予算案と関連法案の速やかな成立を目指します。25日に開かれた政府と与党の会合で、高市首相は「切れ目なく強い経済を実現する」と述べ、2026年度の予算案が一般会計の総額で過去最大規模の約122兆3000億円とな