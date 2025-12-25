ゾゾ（ZOZO）が、宮崎をホームタウンとするプロサッカークラブ「テゲバジャーロ宮崎」と、オフィシャルサプライヤー契約を締結した。【画像をもっと見る】同社は、2007年に宮崎県で創業したアラタナを2015年に子会社化したことから、現在もカスタマーサポート部門のスタッフが宮崎オフィスに勤務するなど宮崎県と繋がりを持つ。テゲバジャーロ宮崎とは、2022年から「クラブビジョン推進パートナーシップ契約」を締結し、ユニフ