第104回全国高校サッカー選手権大会は、12月28日（日）から始まる全国大会の全47試合を、民放公式テレビ配信サービスTVerと、スポーツブル（SPORTS BULL）にて、無料でライブ配信！更にライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や見どころをまとめたダイジェスト版の配信を実施。「応援に行きたかったけど、直接会場に行けない」「テレビで観戦したかったけど、今住んでいるエリアで放送されていない」そんな時でも