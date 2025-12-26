1月14日（水）スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ 主演・杉咲花、監督/脚本・今泉力哉で贈る「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進ん