本日12月26日（金）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「うわっ！ダマされた大賞2025」は、豪華芸能人がダマしダマされダマし合う、今年のドッキリ総決算3時間SP！■浜辺美波が生ドッキリ仕掛け人に！「こっそりイリュージョンチャレンジ」今回の審査委員長・浜辺美波が番組スタッフになりきって生ドッキリに挑戦！題して「新人スタッフ浜辺美波！こっそりイリュージョンチャレンジ」。ニセの健康番組で来ているターゲットの控え室に