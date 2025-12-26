2026年1月3日（土）23:30〜24:25 日本テレビ（関東ローカル）にて「ニッポン人の頭の中〜みんなの本音SP〜」の放送が決定！放送後からTVerにて無料配信を実施。2023年から2024年3月まで放送していた、有田哲平（くりぃむしちゅー）と進行・藤井貴彦がレギュラー出演する「ニッポン人の頭の中」がパワーアップして帰ってきた！検索エンジンやSNS、日常にあふれかえる多種多様なデータをもとにニッポン人の本当の頭の中を可視化する