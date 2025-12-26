2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝で、3連覇を狙う王者・青山学院大学。開催まで残り8日と控える25日、原晋監督に話を聞きました。「まず優勝は4強だと踏んでいます」原監督はライバル校に、駒澤大学、中央大学、國學院大學の3つを挙げ、それぞれの強みについて話します。最大のライバルにあげたのは前回総合2位、3年ぶりの王者返り咲きを狙う駒澤大学。11月の全日本大学駅伝では優勝。「やはり4年生は強いですよ。佐藤君(佐藤圭