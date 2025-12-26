日本サッカー協会は25日、2026年に開催する「天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会」の決勝を2027年1月1日にMUFGスタジアム(国立競技場)で開催することを発表しました。2026年の天皇杯は8月に開幕予定で、決勝の元日開催は2021年の100回大会以来6年ぶりとなります。