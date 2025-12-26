日本相撲協会は25日、初場所（来年1月11日初日、東京・両国国技館）の新弟子検査にアリュンエルデネ・スフバット（24＝朝日山部屋）ら8人が受検すると発表した。検査は来年1月5日に両国国技館で行われる。モンゴル出身のスフバットは、2018年春に来日して鳥取城北高に相撲留学。3年時には全国高校選手権（元日相撲）で32強に入った。同級生には向中野真豪（現幕下・天照鵬改め三重乃富士）、1学年後輩には落合哲也（現幕内・伯