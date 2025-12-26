日向坂46が、16thシングル「クリフハンガー」に収録される「ひなた坂46」のフォーメーションを12月27日に発表する。【写真】日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ジャケット全5種類これはオフィシャルサイトにて予告されたもの。12月27日の21時より、YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて、「16th Single ひなた坂46フォーメーション発表＆スペシャル解禁生配信」を実施するという。配信では、2026年1月28日にリ