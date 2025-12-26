杉咲花が主演する2026年1月14日スタートのドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）より、メインビジュアルと予告映像が解禁された。主題歌は、Homecomingsが本作のために書き下ろした「knit」に決まった。【写真】『冬のなんかさ、春のなんかね』、水沢林太郎、野内まる、志田彩良らの場面カット監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざま