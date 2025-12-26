台湾女優・林志玲（リン・チーリン）が近影を見せた。チーリンは日本時間２６日までに自身のインスタグラムで「クリスマスイブ、一緒に感謝しましょう」とつづり、イベントに参加した際の様子を投稿。「今回も音声ガイドの録音に参加でき光栄でした。その過程で気づいたのは、芸術が最も純粋な本質であること」などと思いを記した。胸元がハートにデザインされた淡いピンクのドレスを着用。デコルテも大胆に見せた。身長１７