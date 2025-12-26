「義実家への帰省が憂鬱……」そんな思いを抱えていませんか？ 結婚5年目、義母からの「嫁の仕事」という無意識の搾取に限界を迎えた筆者の友人、A子さん。沈黙を破り放った勇気あるひと言が、家族の形を変えた実体験を綴ります。 帰省するといつも 結婚して5年、毎年お盆と正月になると夫（K太）の実家に帰省していました。最初の頃は「家族になれた気がして嬉しい」と思っていたのですが、年を重ねるごとに、あの家が息苦し