スピードスケートの全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪代表選考が２６日から３日間、長野市エムウェーブで行われる。開幕を直前に控えた２５日、本番会場で各選手が最終調整。男子５００メートルの新星、広瀬勇太（２１）＝高崎健康福祉大＝は初の五輪代表入りを目標に掲げた。同種目の五輪出場枠は「３」。実力者たちとの激しい争いに挑む。伸び盛りの広瀬が初の大舞台へ突き進む。今季Ｗ杯に初参戦。男子５００メートルで