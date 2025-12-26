Homecomings¤Î¿·¶Ê¡Öknit¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü22»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ï¡¢¿ùºé²Ö±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÌ¤ì¤ä³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿Í¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤É¤³¤«ÉÝ¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Ï¤Ä¤­¤¢¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö¤½¤â¤½¤âÎø°¦¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Èíõ