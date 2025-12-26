世相を反映すると言われる有馬記念。２０２５年もいろいろありました。話題になった大阪・関西万博、大谷翔平。馬券の的中へのヒントが隠されているかも知れません。（久貝健人）大阪・関西万博…大盛況だった大阪・関西万博。一般来場者数は２５００万人を突破した。コブクロのテーマソングのタイトルは「この地球の続きを」。こんにちは〜、とやってくるのは「テラ」がラテン語で地球を意味するアドマイヤテラ。記念し