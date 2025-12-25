株式会社エッチ・ケー・エスは、2025年12月16日から2026年2月末までの期間、新東名高速道路のサービスエリア「NEOPASA清水」にて、特別車両『HKS R35 GT1000+』の展示を実施している。 同企画は、地域貢献を目的としたモータースポーツ啓発イベントの第3弾であり、富士スピードウェイで1分37秒台を記録した同車両を通じて、技術力と迫力ある走りの魅力を発信する。会場に足を運んだユー