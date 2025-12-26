毎年クリスマスにはあちこちで耳にする「ラスト・クリスマス」、そして大ヒット曲「ウェイク・ミー・アップ・ビフォー・ユー・ゴーゴー」、「ケアレス・ウィスパー」。郷愁を誘ってやまないワム！のジョージ・マイケルの真実に迫ったドキュメンタリーが公開中だ。【写真】この記事の写真を見る（15枚）『ジョージ・マイケル 栄光の輝きと心の闇』ポスタービジュアル◆◆◆世界中から愛され夢を叶えてくれる人物を夢想したクリ