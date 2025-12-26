〈「この小説で、犯人当てをしたかったわけじゃない」 社会派作家・塩田武士が『罪の声』に込めた「解くべき『謎』」〉から続く直木賞に続き、読書メーター OF THE YEAR、未来屋小説大賞、「あの本、読みました？大賞」など数々の賞へのノミネートが引きも切らない『踊りつかれて』。デビュー作『盤上のアルファ』から15年にわたり塩田武士さんへのインタビューを重ね、作品を追い続けてきた吉田大助さんが、デビューから最新作