日本の政府観光局（JNTO）の発表によると、コロナ禍前の2019年は、約3200万人の訪日観光客だったのに対し、2024年は、約3700万人。2025年は4000万人を超えると推測されています。【写真】この記事の写真を見る（2枚）かつては、海外からの観光客は、日本にとって好ましいものでした。人数も多くなく、各地のお決まりの名所を訪ね、高級なホテルに泊まり、たくさんのお土産を買って帰る、ある意味で管理しやすい観光客だったの