「意外すぎた――」。【写真】“双子コーデ”が大きな話題に…秋の園遊会での愛子さまと佳子さま天皇家のご長女・愛子さま（23）にとって初となる海外公式訪問先の発表に、宮内庁関係者も本音を隠さなかった。行き先は東南アジアの内陸国・ラオス人民民主共和国（以下ラオス）だ。2025年11月20日、ラオスご訪問でルアンプラバン県党書記と会見される愛子さま©時事通信社かねてより「愛子さまの初めての海外訪問は距離