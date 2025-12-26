ついに井上と同じ階級での試合に臨む中谷。迫るスーパーファイトへの期待感も高まっている(C)Getty Imagesアフマダリエフ戦での井上尚弥なら「無敵」「ムロジョン・“MJ”・アフマダリエフ戦で見せたナオヤ・イノウエの出来であれば、誰にとっても倒すのは相当難しいだろう」フィラデルフィア在住のベテラン・スポーツライター、アダム・アブラモビッツ氏のそんな言葉に同意するボクシングファン、関係者は多いのではないか。【