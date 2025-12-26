パレスチナ自治区ガザ北部ガザ市のカトリック教会で24〜25日にかけ、クリスマスの祝祭行事が開かれた。ガザでは10月に停戦が発効。2023年10月の戦闘開始以降で初めて爆撃音のない静かな聖夜を迎え、クリスマスツリーも点灯された。教会に集った信者らは生きている喜びをかみしめながら平和を願った。教会は今年7月のイスラエル軍の攻撃で一部が損壊し、避難していた住民らが死傷した。停戦発効後もイスラエル軍の攻撃は続くが