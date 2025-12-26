NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の記者時代の同僚女性やトキ（〓石あかり）の元夫が登場するシーンが描かれている。史実では、どうだったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから迫る――。1889年のラフカディオ・ハーンの写真（写真＝Gutekunst／Concerning Lafcadio Hearn, 1908／PD US／Wikimedia Commons）■朝ドラと異なる“セツのライバル”の史実NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」の年内最終