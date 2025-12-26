中日ドラゴンズがナゴヤ球場に代わる2軍の本拠地の移転先を公募する方針を受け、岐阜県羽島市は25日、球場の誘致に向けて検討を進めると表明しました。岐阜県内の自治体としては初めての表明です。名古屋市中川区にあるドラゴンズの2軍の本拠地・ナゴヤ球場は、老朽化を理由に2030年代前半の移転を目指し、球団側は2026年度前半から移転先を公募します。これを受けて羽島市は、東海道新幹線の岐阜羽島駅など交通のアクセスが