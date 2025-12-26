今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「12月26日」今日は何の日？「12月26日」は、何の日でしょうか？ヒントは、日本の野球が“プロの世界”へ進んだきっかけです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「プロ野球誕生の日」でした！1934（昭和9）年12月26日は、日本初となるプロ野球球団の