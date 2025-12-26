伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１７回は２年ぶり７１回目出場の東農大。＊＊＊＊江藤果純主務（大学院１年）は、同期の小島岳斗（がくと、４年）を推した。箱根を走るため大学にもう１年残った唯一の同期。「１年生から３年生くらいまでけがに苦しんでいましたが、１年生の時から箱根で区間賞を取るんだとずっと言っていて、や