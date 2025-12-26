アスレチックスが２５日（日本時間２６日）、タイラー・ソダーストロム外野手（２４）と７年総額８６００万ドル（約１３４億円）で契約延長に合意したことが明らかになった。米メディアによると、７年契約はア軍史上最長。８年目に球団側に契約延長オプションがあり、行使した場合総額１億３１００万ドル（約２０４億円）に跳ね上がるという。ソダーストロムは２０年ドラフト１巡目で元々は捕手指名。一塁を経て左翼手に転向