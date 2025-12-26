突然ですが、「ジム」の正式名称知っていますか？知ってたらすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ジムナジウム」でした！ジムとは、 gymnasium（ジムナジウム） を省略した言葉です。現在では、筋力トレーニングや有酸素運動を行うための施設という意味で使われることが一般的ですが、もともとのgymnasiumは、運動だけでなく教育全般を行う場を指していました。語源は古代ギリシャ語の「gymnasion」で、「裸で運