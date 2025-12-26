プロ野球・巨人の大勢投手が12月に行われたトークイベントで、守護神としてのプライドを口にする場面がありました。ライデル・マルティネス投手が入団したことで8回のセットアッパーに回った大勢投手。これまで9回にマウンドに向かう際に球場を暗転させ、登場曲を流すという演出をしていましたが、8回になげることになっても、その演出が継続されていました。「8回から（演出を）やってくれて、自分が球団から期待されているのを感