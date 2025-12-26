S状結腸がんのため23日になくなったゴルフのジャンボ尾崎こと尾崎将司さん。尾崎さんを師と仰いだ笹生優花選手が追悼のコメントをしました。絶大な人気でゴルフ界をけん引した尾崎さんは通算113勝（ツアー94勝）、12度の賞金王に輝き、一時代を築きました。一線を退いてからは、24年に全米女子オープンを制し、パリ五輪にも出場した笹生選手や2025シーズンで賞金女王に輝いた佐久間朱莉選手ら多くの選手の指導にあたっていました。