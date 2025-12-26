大きな変化を迎えた福岡の赤い彗星が全国の頂点を目指す戦いに挑みます。初戦は12月31日の2回戦。東福岡は味の素フィールド西が丘で秋田商業と対戦します。そんな第104回全国高校サッカー選手権大会に出場する東福岡を応援したい5つのポイントをご紹介します！1.福岡一の“マンモス校”が初の共学化創立80周年を迎えた東福岡高校は、全校生徒約2,400名と県内で最も生徒数が多い“マンモス校”です。これまで男子校として歴史を積み