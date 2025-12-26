来年1月20日告示、同25日投開票の大分県玖珠町長選を前に、玖珠署は25日、選挙違反取締本部を設置した。大熊建国署長を本部長に、全署態勢で違反の取り締まりに当たる。署の玄関に看板を掲げた七蔵司将範生活安全刑事課長は「厳正公平な取り締まりを行う」と話した。町長選には、現職で3選を目指す宿利政和氏（63）が立候補を表明している。（菊地俊哉）