2026年度の診療報酬改定で、政府は医師の技術料や人件費に当たる「本体」部分を3・09％引き上げることを決めた。物価高で多くの医療機関が経営に苦しんでいる。診療報酬は原則2年ごとに改定される公定価格のため、経済状況に応じた機動的な価格転嫁ができない。九州でも閉院や運営法人の倒産が相次ぐ。3％台は1996年度の改定以来、30年ぶりの大幅なプラス改定となる。妥当な判断だろう。国民の命と健康を守る医療は、都市