大分県日田市の三隈川でごみ拾いなどの活動を続けているグループが24日、サンタクロース姿でスタンドアップパドルボード（サップ）に乗って清掃活動を行った。日田温泉街の宿泊客に川面から手を振り「メリークリスマス、ようこそ日田へ」と歓迎した。グループは「RIVERクリーン三隈川」。サップに乗ったり、川沿いを散歩したりしながらごみを集めている。例年、クリスマスイブのこの日は、サンタの衣装で活動している。ほぼ