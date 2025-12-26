認知症の人やその家族、地域の人たちが集う場として大分県日田市で活動する「オレンジカフェひた」が、開設10周年を迎える。これまでの活動を紹介し、ライブや民謡コンサートで楽しむ記念イベント「オレンジまつり」が27日午後1時半、同市三本松のパトリア日田ギャラリーで開かれる。入場無料。オレンジカフェひたは、ひきこもりがちな地域の認知症当事者が健常者や地域の人と触れ合うことで社会参加を促そうと、地元の医療機