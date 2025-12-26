多くの住民が生活を営んだ集落の焼け跡が、視界を埋め尽くした。約5万平方メートル、187棟が焼損した大分市佐賀関の大規模火災。いまだ手つかずの焼け跡は、強風により瞬く間に広がる炎の苛烈さを物語る。集落の中を走る幅1メートルほどの狭い路地は、住宅密集地での消火活動の困難さを伝える。市は25日、報道陣向けに火災現場の公開を行った。火元と特定され、唯一の犠牲者となった男性宅の場所も示された。焼損した集落には