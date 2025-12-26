熊本県玉名市は、市内の蓮華院誕生寺奥之院と玉名温泉街を仮想空間の舞台にしたオンラインの対戦アクションゲーム「GOSHUIN（ごしゅいん）RUMBLE（らんぶる）−tamana（たまな）−」を開発した。世界に5億人の登録ユーザーがいるオンラインゲーム「フォートナイト」上で、26日に公開する。市は「ゲーム参加者に玉名を知ってもらい、聖地巡礼などの誘客につなげたい」と期待する。ゲームは最大10人が参加可能で、撃破した相手