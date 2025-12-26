不信任決議を受けた村長の辞職と議会の自主解散に伴う来年1月20日告示、同25日投開票の熊本県球磨村長選、同村議選（定数8）の立候補予定者説明会が25日、村役場であった。村長選には新人1人が出席、別の新人1陣営は書類を持ち帰った。村議選には前職の9陣営、新人1陣営が出席した。村の選挙人名簿登録者数は2319人（1日現在、村選管調べ）。（古川剛光）