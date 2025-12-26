歴史好きが高じて、専門コースがある長崎県立壱岐高に離島留学した2年の宮野幸一さん（17）が、11月にあった「第19回地歴甲子園−全国高校生歴史フォーラム」（奈良大、奈良県主催）で、最優秀2賞に次ぐ優秀発表賞に選ばれた。テーマにしたのは壱岐の中世の山城。「将来は研究職か学芸員に」と夢を膨らませる。兵庫出身の宮野さん。漫画がきっかけで歴史の扉をたたき、現在は壱岐高の東アジア歴史・中国語コースで歴史学を専攻