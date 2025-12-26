高市早苗政権で安全保障政策を担当する首相官邸幹部が「日本は核を保有すべきだ」と発言したことを巡り、長崎市の鈴木史朗市長は25日の定例会見で、「保有すべきと思ってる方が（官邸に）いることは大変遺憾だ」と述べた。官邸幹部の発言を受け、木原稔官房長官は「政府は非核三原則を政策上の方針として堅持している」と説明している。鈴木市長はそうした政府の公式見解に理解を示した上で、「個人の本音として思う人がいれば